Авария произошла во вторник, 26 июня, около 13.55

Авария произошла во вторник, 26 июня, около 13.5526 июня в коттеджном поселке "Ладога" во Владимире произошло ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок.По предварительной инофрмации, мальчик, оказавшись без присмотра родителей, выполз на проселочную дорогу и попал под колеса автомибиля. Пресс-служба владимирской полиции сообщает, что ребенок от многочисленных травм погиб. Виновница ДТП, 30-летняя женщина, скрылась с места преступления.Для розыска автомобиля полиция устроила план-перехват. Женщину задержали. Выясняются обстоятельства проишествия.