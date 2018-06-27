Зарубежные СМИ сообщают о новом увлечении Бреда Питта. Актер оправился от развода и готов завести новый роман.

Зарубежные СМИ сообщают о новом увлечении Бреда Питта. Актероправился от развода и готов завести новый роман.Брэд сейчас снимается в фильме Квентина Тарантино "Однажды вГолливуде". Его партнершей стала 27-летняя актриса Марго Робби. Девушка славитсяневероятной красотой и легким нравом, поэтому очаровала всех работников площадки.Инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что Питт оказываетартистке недвусмысленные знаки внимания. Актер так увлекся барышней, что его даже несмущает тот факт, что Марго замужем за помощником режиссера Томом Акерли. "Робби обладает всеми теми качествами, которые Питтценит в девушке. Тому Акерли стоит начать беспокоиться. Химия между Брэдом иМарго из-за совместных сцен в фильме уже возникла", – заявил анонимныйисточник.Добавим, что Бред уже обхаживал Робби два года назад. Неназванный друг Питта сообщил тогдажурналистам, о возможном романе актера. "Брэд считает Марго самой горячейдевушкой в современном Голливуде. Он уже пытался добиться ее расположения,предлагая принять участие в его кинопроектах. Это было для них с Энджи больнымвопросом, но теперь он свободен и можно снова ждать, что их с Марго страстьвспыхнет. Она полностью его тип, и он имеет нулевые шансы остаться один", – цитируетисточника сайт "Комсомольская правда". Однако внимания девушки он так и не добился.Видимо разведенный голливудский красавчик решил попытатьсчастье еще раз. Удастся ли нахрапистому Бреду разбить семью покажет время.