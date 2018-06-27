Самому высокому риску заболеть раком подвергаются
бортпроводники. Ученые выяснили, для представителей каких профессий наиболее
высока угроза стать жертвой онкологического заболевания.
Самому высокому риску заболеть раком подвергаются
бортпроводники. Ученые выяснили, для представителей каких профессий наиболее
высока угроза стать жертвой онкологического заболевания.
В исследовании американских ученых приняли участие более 5
тысяч бортпроводников и около 3 тысяч представителей других профессий.
Результаты работы, по признанию ученых, их ошеломили.
Удивил исследователей тот факт, что наиболее подвержены
риску заболеть раком именно бортпроводники. Ведь в группе почти не было курящих
людей и никто из них не испытывал проблем с лишним весом. Тем не менее, люди,
работавшие на самолетах, имели намного больший процент заболеваемости раком
груди, матки, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.
К примеру, в случае с раком груди у бортпроводников уровень
заболеваемости составил 3,4% – в то время как у группы населения, с которой их
сравнивали, – 2,3%. При этом для многодетных или, наоборот, бездетных стюардесс
риск рака груди растет по мере увеличения стажа.
Полученные результаты исследователи объясняют
профессиональными особенностями работы бортпроводников. В частности, на больших
высотах они подвергаются ионизирующему облучению. Еще один фактор риска – сбой
в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.
"В Евросоюзе уровень радиации, которому подвергается
экипаж, отслеживается, и график работ составляется таким образом, чтобы
минимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такого
нет", – рассказала изданию Business Insider один из авторов исследования
Ирина Мордюкович.
Ученые подчеркивают, что бортпроводники могут снизить риски,
принимая определенные меры. Так, защититься от ультрафиолетового излучения
можно с помощью специального крема. Кроме того, рекомендуется есть здоровую
пищу, заниматься спортом – и хорошо высыпаться в выходные.