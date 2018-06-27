Самому высокому риску заболеть раком подвергаются бортпроводники. Ученые выяснили, для представителей каких профессий наиболее высока угроза стать жертвой онкологического заболевания.

Самому высокому риску заболеть раком подвергаютсябортпроводники. Ученые выяснили, для представителей каких профессий наиболеевысока угроза стать жертвой онкологического заболевания.В исследовании американских ученых приняли участие более 5тысяч бортпроводников и около 3 тысяч представителей других профессий.Результаты работы, по признанию ученых, их ошеломили.Удивил исследователей тот факт, что наиболее подверженыриску заболеть раком именно бортпроводники. Ведь в группе почти не было курящихлюдей и никто из них не испытывал проблем с лишним весом. Тем не менее, люди,работавшие на самолетах, имели намного больший процент заболеваемости ракомгруди, матки, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.К примеру, в случае с раком груди у бортпроводников уровеньзаболеваемости составил 3,4% – в то время как у группы населения, с которой ихсравнивали, – 2,3%. При этом для многодетных или, наоборот, бездетных стюардессриск рака груди растет по мере увеличения стажа.Полученные результаты исследователи объясняютпрофессиональными особенностями работы бортпроводников. В частности, на большихвысотах они подвергаются ионизирующему облучению. Еще один фактор риска – сбойв работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней."В Евросоюзе уровень радиации, которому подвергаетсяэкипаж, отслеживается, и график работ составляется таким образом, чтобыминимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такогонет", – рассказала изданию Business Insider один из авторов исследованияИрина Мордюкович.Ученые подчеркивают, что бортпроводники могут снизить риски,принимая определенные меры. Так, защититься от ультрафиолетового излученияможно с помощью специального крема. Кроме того, рекомендуется есть здоровуюпищу, заниматься спортом – и хорошо высыпаться в выходные.