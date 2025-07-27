Пока подать документы можно до 15 августа.

Если в 30 колледжах Владимирской останутся свободные места, срок подачи документов на обучение может быть продлён до 25 ноября 2025 года. Сейчас документы в приёмных комиссиях от желающих поступить ждут до 15 августа. Об этом сообщили в министерстве образования региона.Сейчас в профессиональные образовательные организации региона поступило более 12 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.Чаще всего абитуриенты выбирают специальности, связанные с ремонтом автомобилей, педагогикой, информационными технологиями, строительством, поварским делом.Всего на 2025/2026 учебный год в колледжах региона выделено 7790 бюджетных мест, что на 493 места больше по сравнению с учебным годом прошлого года.Напомним, во владмирском музыкальном