Всем привет. Меня зовут Иван, и я хочу рассказать вам, как делать не надо, если у вас засорился унитаз.

Как эффективно устранить засор в ванной и туалете

Всем привет. Меня зовут Иван, и я хочу рассказать вам, как делать не надо, если у вас засорился унитаз. В интернете просто невероятное множество статей, как самостоятельно устранить проблему засора в туалете или ванной. Каждый может прочитать парочку статей и стать сантехником. Но не тут то было. Оказывается, в этих самообучающих материалах есть много чего недосказанного. Вот так случилась и моя неудача.

Самостоятельные попытки устранить засор

Пришла жена, говорит: "Вода в унитазе не уходит, что-то засорилось, надо вызвать мастера". Я подумал, я ж мужик, сам что ли не справлюсь. Первое что я сделал, провел минут сорок с вантузом. Проблема не исчезла. Почитав одну такую статейку, где говорилось, что нужно рукой залезть в сливное отверстие. Ну я надел перчатки и марлевую повязку (хотя она не помогла, запах уже стоял жуткий), что-то поискал в отверстие и конечно ничего не обнаружил. Дальше в ход пошли народные методы - пол пачки пищевой соды ничего не исправили, лимонная кислота в горячей воде тоже не помогли. Тут я стал понимать, что причина куда серьезней.

Забегу немного вперед и скажу, что мне еще повезло. Когда я уже вызвал мастера, он сказал, что нужно было обязательно перекрывать подачу воды к унитазу, иначе прочистка вантузом могла обернуться затоплением соседей снизу. А еще, если используете вантуз, нужно поочередно закрывать другие сливные отверстия (на кухне и в ванной), чтобы мусор не перемещался по трубам, и засор не возник в другом месте.

В итоге с чтением сантехнических форумов и попытками самостоятельно устранить засор, я провозился около трех часов, при этом изрядно помотав нервы и себе, и жене. Пошел в ЖКУ, хорошо сидят в нашем доме. Местный полутрезвый мастер сказал мне, что скорее всего труба, которая идет по стояку износилась и ее нужно менять. Для этого придется долбить стену, за которой и спрятана труба. И конечно, обратно стену чинить он не собирался. Но сделать он это сможет только в будни днем, и только через пару дней. А когда он запросил за работу 3000 рублей, я сразу понял, что меня хотят развести на деньги. Выхожу из управляющей компании и встречаю соседа. Мы с ним разговорились, и он посоветовал мне обратиться в компанию Сантехмастер. Он уже вызывал к себе мастеров этой компании ни один раз и остался доволен работой.

Не ставьте личные рекорды, просто позвоните мастеру

Я зашел на сайт https://santex33.ru/ (оставлю вам в помощь), позвонил по номеру, и уже минут через 30 сантехник к нам приехал. Устранение засора заняло у него минут 15-20. Никакие стены не ломал, ничего не крушил. У него специальный прибор, который выдает струю воды под сильным давлением. Быстро, четко и результативно.

Мастер рассказал, что засоры бывают разной степени сложности и могут находиться не только в пределах квартиры. Засориться может стояк или подвал дома. У нас был засор в сливе, но механическая прочистка вантузом, тросом не помогла бы. Нужен был сильный напор воды, чтобы сбить прилипшую уже к трубам грязь, расщипить и протолкнуть засор.

Надеюсь, что моя статья будет вам намного полезней чем, те, в которых описывают, как самостоятельно устранить засор. Вывод моей истории, как делать не надо: не занимайтесь сантехническими работами самостоятельно. Лучше доверьте это дело профессионалу. Если живете во Владимире, обратитесь в Сантехмастер33, тут уже компания проверена лично. И еще, за работу я отдал 700 рублей. Вантуз стоит около 300 (бесполезная штука при сильных засорах), плюс потраченное время и нервы. Как мне кажется, лучше заплатить мастеру, который решит все быстро и качественно. А вы будете спокойны и с рабочим туалетом.

Итак, как эффективно устранить засор в ванной и туалете? Ответ очевиден – вызвать профессионального сантехника.