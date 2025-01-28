Аферисты убеждают установить фальшивое приложение для «защиты» банковской карты.

Владимирская область стала жертвой новой мошеннической схемы, связанной с технологией NFC. Об этом предупредили в региональном отделении Банка России. Хакеры создают поддельные приложения госорганов, маскируясь под легитимные сервисы, такие как ФНС и ЦБ РФ.Первый этап схемы включает манипуляции с жертвами, которых убеждают установить фальшивое приложение для «защиты» банковской карты или других услуг. После установки жертве предлагают приложить карту к телефону «для верификации», Тем самым мошенники получают доступ к реквизитам карты и могут снимать деньги.Эксперты призывают пользователей быть осторожными и скачивать приложения только из официальных источников, а также не делиться секретной информацией.