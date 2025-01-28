Владимирстат представил средние цены по крупным городам региона.

Владимирстат представил средние цены по крупным городам региона на 20 января. Наиболее заметные различия наблюдаются в ценах на мясо: килограмм говядины стоит 783 рубля в Муроме, тогда как в Гусь-Хрустальном – всего 577 рублей, в Коврове – 605 рублей, а во Владимире – 642 рубля.Сыр дешевле всего можно купить в Коврове (754 рубля за кг), в то время как в Муроме цена достигает 796 рублей, а во Владимире и Гусь-Хрустальном превышает 900 рублей.Также исследование показало, что одежду и бытовую технику выгоднее приобретать в Гусь-Хрустальном или Муроме, тогда как самые высокие цены отмечены во Владимире и Коврове. В итоге, Владимир и Ковров оказались самыми дорогими городами, в то время как Гусь-Хрустальный и Муром - самыми дешевыми.