С 27 января 2025 года стоимость полиса ОСАГО для владельцев ГАЗелей и мотоциклов станет выше. Банк России актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента. Он влияет на

С 27 января 2025 года стоимость полиса ОСАГО для владельцев ГАЗелей и мотоциклов станет выше. Банк России актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента. Он влияет на ценник за страховой полис. Сообщается, что во Владимирской области базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне. Но для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной