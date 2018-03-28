Аргентинский футболист Карлос Тевес получил мышечную травму в матче с заключенными в одной из тюрем Буэнос-Айреса. Известно, что сыграть в футбол с тюремщиками его пригласил брат, который и сам отбывает срок.

Аргентинский футболист Карлос Тевес получил мышечную травму в матче с заключенными в одной из тюрем Буэнос-Айреса. Известно, что сыграть в футбол с тюремщиками его пригласил брат, который и сам отбывает срок, о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Clarin.Теперь аргентинец пропустит около месяца, а со стороны клуба к нему могут быть применены штрафные санкции.На данный момент Тевес является игроком "Боки Хуниорс" – многократного чемпиона Аргентины. Ранее он выступал за такие известные клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и сборную Аргентины.