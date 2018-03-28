Находясь в гостях, потерпевшая лишилась 65 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-ти и 43-летней местных жительниц. Женщинам предъявлено обвинение в совершении кражи и приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.Установлено, что в ноябре 2017 года 36-летняя обвиняемая пригласила к себе в гости двух приятельниц. Выбрав подходящий момент, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны 42-летней знакомой, хозяйка квартиры похитила из сумки женщины 65 тысяч рублей. Похищенные денежные средства злоумышленница впоследствии разделила со второй гостьей – 43-летней подругой.После поступившего в полицию заявления от потерпевшей фигурантки были задержаны и сознались в содеянном, частично погасив причиненный материальный ущерб.В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в городской суд.