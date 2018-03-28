Land Cruiser Prado всегда занимал особое место в линейке внедорожников Toyota: гораздо больше и дороже компактного RAV4, но уступающий в роскоши, цене и внедорожных возможностях флагману автоконцерна, Land Cruiser 200.

Land CruiserPrado всегда занимал особое местов линейке внедорожников Toyota: гораздо больше и дороже компактного RAV4,но уступающий в роскоши, цене ивнедорожных возможностях флагману автоконцерна, LandCruiser 200.Деловкуса, конечно, но линейка Prado мне всегда нравилась больше, чем “двухсотый”, хотя быпотому, что смотрится изящнее, за счет скошенной задней “форточки” и удлиненнойбоковой части фар, при этому ничуть не теряя массивности и представительскихкачеств на дороге.Посравнению с предыдущим поколением, Prado стал чуть массивнее и строже, за счет полностьюпеределанной передней части и лаконичных задних фонарей, но все равно изящностион не потерял, что приятно.Всего две вещи остаются в мире неизменными: бесконечность вселенной и интерьервнедорожников Toyota.Наприборной панели ничего нового тоже не обнаружено. Кстати, я рад, что тенденцияподсвечивать приборную панель синим цветом, как в Camryи RAV4,не коснулась ToyotaPrado.Регулировкасидений прямо таки спартанская, но к самой посадке водителя претензий нет.Здесь высоко и удобно.вот пресловутые деревянные вставки мне, если честно, не очень нравятся, но они ужедавно стали неотъемлемым элементом интерьера японских внедорожников.четырехлитровом двухсотсорокадевятисильном варианте этот автомобиль едет простопрекрасно, для массы почти в две с половиной тонны. Для резких маневров навысокой скорости он, конечно, не предназначен, но полный привод на шипах вснежную погоду дает четырем бензиновым литрам достаточно хорошее сцепление сдорогой, чтобы забросать снежным крошевом всех участников веселого старта сосветофора. Мои водительские амбиции в случившиеся на столичных дорогахснегопады этот автомобиль отработал на десять из десяти.Сидетьздесь, как я уже говорил, комфортно и хорошо. Строгий черный цвет кожи иугловатые створки боковой поддержки сидений выглядят очень уютно и тепло.Кнопкипереключения режимов езды просто огромные, по моим меркам. А вот по регуляторамподогрева сидений так просто пальцем не попадешь. Особенно в теплой перчатке.Хотя, на самом деле, все должно быть наоборот.Расстояниемежду задними и передними сиденьями такое огромное, что сидя сзади хочетсяпристегнуться: в случае резкого торможения лететь придется далеко. Зато люди,получившие от природы длинные ноги, здесь точно ни на что пожаловаться несмогут.Несмотряна цену ниже, чем у внедорожного флагмана, ToyotaPrado может похвастаться всемивнедорожными фишками, что и “двухсотка”. Изменяемый клиренс, режим Crawl,блокировка заднего и центральногодифференциала. Впрочем, старый анекдот про джип и трактор забывать не стоит.Особенно в снежных заносах.Небольшуюложку дегтя добавил постоянно срабатывающий сигнал то ли превышения скорости,то ли приближения другого автомобиля, несмотря на то, что в настройках япоотключал все, что было возможным. Несмотря на это, в плотном потокеавтомобиль время от времени предупреждающе пиликал, причем особенно громко вовремя телефонного разговора, через систему громкой связи, держа в постоянномнапряжении как меня, так и собеседника. Таким образом система безопасноговождения, работала на две машины сразу. Кто еще может этим похвастаться, а?Акустическиавтомобиль оформлен прекрасно. Звукоизоляция на высоте, и даже когда музыка неиграет, дорожные шумы минимальны. Акустика здесь от JBL,а это значит, что середина и верхарезкие и отчетливые. Прибавим чуть-чуть баса, и остальные настройки можно нетрогать.Гитарныйтест как всегда оставлен на закуску. В багажнике объемом более 600 литровгитара смотрится одиноко: не хватает басиста и барабанщика. Но ничего, этотвопрос мы постараемся решить в следующих выпусках.Подытоживаятест-драйв, Toyota Prado в четырехлитровом бензиновом варианте мне оченьпонравился. Ветер в лицо, полный привод в снежных заносах и оченьреспектабельный внешний вид. Более гуманная, чем у “двухсотки” цена тожеочевидный аргумент в пользу этого внедорожника.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru