Land Cruiser
Prado всегда занимал особое место
в линейке внедорожников Toyota: гораздо больше и дороже компактного RAV4,
но уступающий в роскоши, цене и
внедорожных возможностях флагману автоконцерна, Land
Cruiser 200.
Land Cruiser
Prado всегда занимал особое место
в линейке внедорожников Toyota: гораздо больше и дороже компактного RAV4,
но уступающий в роскоши, цене и
внедорожных возможностях флагману автоконцерна, Land
Cruiser 200.
Дело
вкуса, конечно, но линейка Prado мне всегда нравилась больше, чем “двухсотый”, хотя бы
потому, что смотрится изящнее, за счет скошенной задней “форточки” и удлиненной
боковой части фар, при этому ничуть не теряя массивности и представительских
качеств на дороге.
По
сравнению с предыдущим поколением, Prado стал чуть массивнее и строже, за счет полностью
переделанной передней части и лаконичных задних фонарей, но все равно изящности
он не потерял, что приятно.
Всего две вещи остаются в мире неизменными: бесконечность вселенной и интерьер
внедорожников Toyota.
На
приборной панели ничего нового тоже не обнаружено. Кстати, я рад, что тенденция
подсвечивать приборную панель синим цветом, как в Camry
и RAV4,
не коснулась Toyota
Prado.
Регулировка
сидений прямо таки спартанская, но к самой посадке водителя претензий нет.
Здесь высоко и удобно.
А
вот пресловутые деревянные вставки мне, если честно, не очень нравятся, но они уже
давно стали неотъемлемым элементом интерьера японских внедорожников.
В
четырехлитровом двухсотсорокадевятисильном варианте этот автомобиль едет просто
прекрасно, для массы почти в две с половиной тонны. Для резких маневров на
высокой скорости он, конечно, не предназначен, но полный привод на шипах в
снежную погоду дает четырем бензиновым литрам достаточно хорошее сцепление с
дорогой, чтобы забросать снежным крошевом всех участников веселого старта со
светофора. Мои водительские амбиции в случившиеся на столичных дорогах
снегопады этот автомобиль отработал на десять из десяти.
Сидеть
здесь, как я уже говорил, комфортно и хорошо. Строгий черный цвет кожи и
угловатые створки боковой поддержки сидений выглядят очень уютно и тепло.
Кнопки
переключения режимов езды просто огромные, по моим меркам. А вот по регуляторам
подогрева сидений так просто пальцем не попадешь. Особенно в теплой перчатке.
Хотя, на самом деле, все должно быть наоборот.
Расстояние
между задними и передними сиденьями такое огромное, что сидя сзади хочется
пристегнуться: в случае резкого торможения лететь придется далеко. Зато люди,
получившие от природы длинные ноги, здесь точно ни на что пожаловаться не
смогут.
Несмотря
на цену ниже, чем у внедорожного флагмана, Toyota
Prado может похвастаться всеми
внедорожными фишками, что и “двухсотка”. Изменяемый клиренс, режим Crawl,
блокировка заднего и центрального
дифференциала. Впрочем, старый анекдот про джип и трактор забывать не стоит.
Особенно в снежных заносах.
Небольшую
ложку дегтя добавил постоянно срабатывающий сигнал то ли превышения скорости,
то ли приближения другого автомобиля, несмотря на то, что в настройках я
поотключал все, что было возможным. Несмотря на это, в плотном потоке
автомобиль время от времени предупреждающе пиликал, причем особенно громко во
время телефонного разговора, через систему громкой связи, держа в постоянном
напряжении как меня, так и собеседника. Таким образом система безопасного
вождения, работала на две машины сразу. Кто еще может этим похвастаться, а?
Акустически
автомобиль оформлен прекрасно. Звукоизоляция на высоте, и даже когда музыка не
играет, дорожные шумы минимальны. Акустика здесь от JBL,
а это значит, что середина и верха
резкие и отчетливые. Прибавим чуть-чуть баса, и остальные настройки можно не
трогать.
Гитарный
тест как всегда оставлен на закуску. В багажнике объемом более 600 литров
гитара смотрится одиноко: не хватает басиста и барабанщика. Но ничего, этот
вопрос мы постараемся решить в следующих выпусках.
Подытоживая
тест-драйв, Toyota Prado в четырехлитровом бензиновом варианте мне очень
понравился. Ветер в лицо, полный привод в снежных заносах и очень
респектабельный внешний вид. Более гуманная, чем у “двухсотки” цена тоже
очевидный аргумент в пользу этого внедорожника.
Обзор
подготовлен специально для портала dni.ru