По версии следствия, в мае прошлого года молодой человек вывез на автомобиле в лесной массив двоих местных жителей.

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет 26-летний вымогатель. По версии следствия, в мае прошлого года молодой человек вывез на автомобиле в лесной массив двоих местных жителей. В лесу он избил потерпевших и потребовал от них 100 тысяч рублей. В случае, если они не отдадут ему деньги в установленный срок, он заявит на них в полицию об угоне машины.Потерпевшие обратились за медицинской помощью в приемный покой городской больницы и в правоохранительные органы. Мужчину тут же задержали. В скором времени ему будет вынесен приговор.