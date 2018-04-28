Супруга
президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп в
обычной жизни очень веселая и не похожа на строгую даму, какой предстает на
публике. Однако ее будни совсем не сказочные.
Супруга
президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп в
обычной жизни очень веселая и не похожа на строгую даму, какой предстает на
публике. Однако ее будни совсем не сказочные.
По ее
словам, на самом деле супруга американского президента Дональда Трампа милая,
умная и очень открытая. Однако из-за того, что любое ее действие тщательно и
гипертрофированно интерпретируется, Меланье приходится тщательно работать,
чтобы скрыть эмоции. Брижит отметила, что у них с первой леди США одинаковое
чувство юмора.
Также жена Эммануэля Макрона
рассказала, что из-за мер безопасности Меланья Трамп сильно ограничена в
действиях. Она практически заперта в Белом доме. "Она не может открыть окно в
Белом доме, она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я. Я каждый
день гуляю в Париже", – цитирует первую леди Франции Le
Monde.
Как
писали Dni.Ru, отношения Трампа и его супруги далеки
от идеальных. Виной тому сообщения об изменах американского лидера жене. Поговаривают даже, что Меланья и Дональд находятся на
грани развода. В феврале этого года первая леди США приехала на
сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась
лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.