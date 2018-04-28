Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп в обычной жизни очень веселая и не похожа на строгую даму, какой предстает на публике. Однако ее будни совсем не сказочные.

Супругапрезидента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп вобычной жизни очень веселая и не похожа на строгую даму, какой предстает напублике. Однако ее будни совсем не сказочные.По еесловам, на самом деле супруга американского президента Дональда Трампа милая,умная и очень открытая. Однако из-за того, что любое ее действие тщательно игипертрофированно интерпретируется, Меланье приходится тщательно работать,чтобы скрыть эмоции. Брижит отметила, что у них с первой леди США одинаковоечувство юмора.Также жена Эммануэля Макронарассказала, что из-за мер безопасности Меланья Трамп сильно ограничена вдействиях. Она практически заперта в Белом доме. "Она не может открыть окно вБелом доме, она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я. Я каждыйдень гуляю в Париже", – цитирует первую леди Франции LeMonde.Какписали Dni.Ru, отношения Трампа и его супруги далекиот идеальных. Виной тому сообщения об изменах американского лидера жене. Поговаривают даже, что Меланья и Дональд находятся награни развода. В феврале этого года первая леди США приехала насессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказаласьлететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.