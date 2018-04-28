Фестиваль еды и спорта. На стадионе Лыбедь стартовал пилотный Welcome Foodball Cup, он приурочен к Чемпионату мира по футболу. На фестиваль съехались ведущие шеф-повара России и Европы. Представили свои новинки и владимирские кулинары. В рамках фестиваля шефы посоревновались и на футбольном поле. Комментировал матчи Виктор Гусев. Подробности у Никиты Королёва.

Фестиваль еды и спорта. На стадионе "Лыбедь" стартовал пилотный "Welcome Foodball Cup", он приурочен к Чемпионату мира по футболу. На фестиваль съехались ведущие шеф-повара России и Европы. Представили свои новинки и владимирские кулинары. В рамках фестиваля "шефы" посоревновались и на футбольном поле. Комментировал матчи Виктор Гусев. Подробности у Никиты Королёва.Огурцы на палочке, пожалуй, одна из самых креативных идей суздальских рестораторов. Пряные, с перцем, слабосолёные и в пиве - задумка авторов превратить обычный овощ в фирменный сувенир.Дмитрий Бугорчеков, повар (г. Суздаль): "Эти огурцы изготавливают как обычные огурцы, как бочковые и маринованные. Их солят так же в общем, большом количестве. После того, как они приготовились, их расфасовывают по специальным пакетам на палочках и маркируют".А это уже изобретение московских шеф-поваров. И снова, казалось бы, ничего нового - в основе блюда традиционный русский калач. Вот только наполнение и подача весьма необычна. "Заправляют" эту традиционную выпечку и паштетом из кролика, и куриным филе, и даже томленой в печи уткой.Кирилл Крынжин, повар (г. Москва): "Мы возрождаем русский калач. Такой дореволюционный русский продукт, который много значил. Для нашего народа. И делаем современную интерпретацию сендвича. Мы добавляем разные начинки".Попробовать новинки можно в ресторанах уличной еды. Это такой русский ответ западному фаст-фуду. И повара, уверены, он будет достойным. Такие фуд-траки будут путешествовать по стране, во время главного футбольного события лета. Чемпионат мира, напомню, стартует уже через 2 месяца. Такие машины с необычными блюдами русской кухни проедут почти 10 тысяч километров. Каждый фуд-трак носит имя города, который будет принимать чемпионат мира. Всего их 11. И в каждом представлены уникальные блюда из каждого региона.Екатерина Шаповалова, координатор проекта "Гастрономическая карта России": "Самый эффективный способ, чтобы о тебе узнали это выехать из своего региона. А как познакомить со своей кухней всю страну? Это, конечно, же кухня с колесами. Это мобильные рестораны. Мы включились в этот процесс. Сделали, чтобы у участников "Гастрономической карты" были особые условия покупки этих фуд-траков".Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Вот не просто название "пенальти". А именно, как оно проходит. Пельмешки какие-то там. Ну, а кусок мяса всегда приятен, когда его скушаешь. Похож он на красную карточку. В футболе красную карточку нехорошо получать, а вот кусок мяса красный очень хорошо съесть".Фестиваль "Welcome Foodball Cup" во Владимире пилотный. Когда Чемпионат мира начнется, эстафету примут города, в которых и будут проходить матчи. Первый фестиваль отметился не только кулинарными новинками, но и футбольным матчем шеф-поваров России и Европы. Кстати, именно со сборной европейской командой встретились на поле владимирские кулинары. Причём, играли они в лаптях. А комментировал матч известный Виктор Гусев.-Кто-то перебинтовал бинтом, у кого-то клейкая лента. Кто-то привёз специальные элементы экипировки со своей родины. У немцев, которые всё знают о большом футболе, свои футбольные технологии - лапти "Адидас".В итоге владимирские кулинары на футбольном поле оказались сильнее сборной Европы. Матч завершился со счетом 5:0. А вот сумеют ли российские повара удивить своей уникальной кухней иностранных футбольных болельщиков? Узнаем уже скоро.