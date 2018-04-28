Ранее планировалось, что соответствующий закон вступит в силу в следующем году. В среднем по России МРОТ превысит 11 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда повысится 1 мая до уровня прожиточного минимума. Ранее планировалось, что соответствующий закон вступит в силу в следующем году. В среднем по России МРОТ превысит 11 тысяч рублей. Сейчас он составляет 9,5 тысяч. Работодателям, которые будут выплачивать зарплаты ниже этой суммы, грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Между тем, ряд экспертов считает, что повышение минималки невыгодно работникам с «серой» зарплатой. Так, если часть "серой" зарплаты перейдет в "белую", она может уменьшиться как раз на взносы в государственные социальные фонды".