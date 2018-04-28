По Weibo — китайскому аналогу твиттера — распространяются рендеры нового смартфона Nokia. Несмотря на что модель X6 относится к базовому уровню, выглядит она довольно престижно. Аппарат получит безрамочный дизайн и новомодный вырез в верхней части экрана, в котором уместится двойная селфи-камера и датчики.

По Weibo — китайскому аналогу твиттера — распространяются рендеры нового смартфона Nokia. Несмотря на что модель X6 относится к базовому уровню, выглядит она довольно престижно. Аппарат получит безрамочный дизайн и новомодный вырез в верхней части экрана, в котором уместится двойная селфи-камера и датчики.От Nokia X6 ожидают 5,8-дюймовый экран (1080х2280 пикселей) с соотношением сторон 19:9, батарею на 3300 мАч, порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников и камеру с оптикой Zeiss. На задней панели и в нижнем правом углу дисплея разместился логотип Nokia.Выйдет аппарат в двух вариантах: с процессором MediaTek Helio P60 и более мощным Qualcomm Snapdragon 636. Покупателям предложат выбрать между моделями с 4 либо 6 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 либо 128 ГБ. Работать смартфон будет на Android Oreo 8.1.∎Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти читайте такжеСканер отпечатков пальцев сзади будет окружен медным кольцом. В Китае новинку должны показать в следующий понедельник, 30 апреля. По сообщению Digi TechQQ, базовая Nokia X6 обойдется в 1599 юаней ($250), более производительная версия — в 1799 юаней ($280).