Мероприятия были реализованы в последней декаде марта.

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров в период с 21 по 30 марта 2018 года на территории Владимирской области проводилась профилактическая операция «Автобус».За 3 месяца текущего года на территории области совершено 26 ДТП с участием автобусов, в которых ранения получили 28 человек, погибших нет.Подводя итоги 1-го этапа операции «Автобус» необходимо отметить, что за 2 месяца т.г. на территории области был зарегистрирован рост ДТП по вине водителей автобусов на 50%, проведенными мероприятиями в т.г. и не посредственно в период операции удалось стабилизировать рост аварийности на пассажирском транспорте. Однако ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте остается напряженной, количество происшествий по вине водителей автобусов в 1 квартале т.г. сократилось всего на одно. В связи с чем, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия направленные на профилактику правонарушений субъектами, осуществляющими перевозочную деятельность, в первую очередь в средствах массовой информации.В ходе мероприятия проверялось наличие у водителей допуска к пассажирским перевозкам, проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию, выявление и запрет эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, пресечения фактов незаконного выполнения лицензируемых перевозок пассажиров, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха.В период операции сотрудниками Госавтоинспекции было проведено 22 рейда, по результатам которых выявлено 36 фактов нарушения лицензионных требований. В областном центре организовано 3 рейдовых мероприятия с сотрудниками прокуратуры.За период операции сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 695 нарушений правил дорожного движения водителями данной категории.В г. Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Коврове, Юрьев-Польском прекращена регистрация шести автобусов, в конструкцию которых были внесены изменения не согласованные с Госавтоинспекцией.Госавтоинспекция Владимирской области напоминает водителям автобусов о соблюдении правил дорожного движения. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь окружающих вас людей!Помните, водитель автобуса – это участник движения с повышенной ответственностью!