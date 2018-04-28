Российский дзюдоист Аслан Лаппинагов завоевал бронзовые награды на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в израильском Тель-Авиве. Россиянин, выступающий в категории до 81 кг, оказался сильнее в решающей схватке утешительного турнира представителя Португалии Анри Эгутидзе.

Российский дзюдоист Аслан Лаппинагов завоевал бронзовые награды на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в израильском Тель-Авиве. Россиянин, выступающий в категории до 81 кг, оказался сильнее в решающей схватке утешительного турнира представителя Португалии Анри Эгутидзе.Чемпионом Европы в данной категории стал хозяин турнира Саги Муки, победивший в финале бельгийского дзюдоиста Сами Чоучи, сообщает РИА Новости.Ранее россиянка Екатерина Валькова осталась без медалей европейского первенства, уступив в поединке за третье место немке Мартине Трайдос. Дзюдоистка из России выступала в категории до 63 кг.