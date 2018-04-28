Швейцарская
фармацевтическая компания просит Росздравнадзор в срочном порядке переписать
инструкцию к популярному в России препарату Вольтарен
суппозитории ректальные. Выяснилось, что содержащееся в нем вещество вызывает выкидыши у беременных и инфаркт у людей с сердечными
заболеваниями.
Швейцарская
фармацевтическая компания просит Росздравнадзор в срочном порядке переписать
инструкцию к популярному в России препарату "Вольтарен
суппозитории ректальные". Выяснилось, что содержащееся в нем вещество вызывает выкидыши у беременных и инфаркт у людей с сердечными
заболеваниями.
Глава ведомства в сфере здравоохранения Михаил Мурашко по просьбе фармацевтов разослал письма во все аптеки и организации, которые связаны с торговлей медикаментов. В них швейцарские производители предупреждают о том, что обезболивающее "Вольтарен суппозитории ректальные" может представлять серьезную угрозу для здоровья пациентов.
Специалисты покаялись, что получили новые данные о побочных действиях препарата. "Вольтарен суппозитории ректальные" противопоказан пациентам, страдающим бронхиальной астмой, крапивницей и острым ринитом, утверждают фармацевты.
Обезболивающее также может серьезно навредить беременным женщинам и людям, страдающим сердечными заболеваниями, передает . Такое предупреждение ранее отсутствовало в инструкции к препарату.
Обеспокоенные производители надеются, что выявленные побочные эффекты теперь будут включены в реестр зарегистрированных в России лекарств. По словам юристов, швейцарская компания предала огласке информацию о вреде болеутоляющего, потому что этого требует закон.
Специалисты добавили, что это избавит врачей, назначающих пациентам данный препарат, от возможных проблем и исков. "Бывают случаи, когда врач назначает препарат, ориентируясь на данные государственного реестра, а пациент – на инструкцию. И может оказаться, что врач, например, назначит "Вольтарен суппозитории ректальные" беременной женщине", – объяснили они.
В свою очередь, глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева призывает россиян внимательно следить за своим самочувствием во время приема того или иного препарата. По ее словам, если возникают какие-то нежелательные реакции организма, обязательно нужно уведомлять врача или сотрудника аптеки, где было куплено лекарство. "Именно так устроена система мониторинга побочных эффектов", – подытожила Игнатьева.