Швейцарская фармацевтическая компания просит Росздравнадзор в срочном порядке переписать инструкцию к популярному в России препарату Вольтарен суппозитории ректальные. Выяснилось, что содержащееся в нем вещество вызывает выкидыши у беременных и инфаркт у людей с сердечными заболеваниями.

Швейцарскаяфармацевтическая компания просит Росздравнадзор в срочном порядке переписатьинструкцию к популярному в России препарату "Вольтаренсуппозитории ректальные". Выяснилось, что содержащееся в нем вещество вызывает выкидыши у беременных и инфаркт у людей с сердечнымизаболеваниями.Глава ведомства в сфере здравоохранения Михаил Мурашко по просьбе фармацевтов разослал письма во все аптеки и организации, которые связаны с торговлей медикаментов. В них швейцарские производители предупреждают о том, что обезболивающее "Вольтарен суппозитории ректальные" может представлять серьезную угрозу для здоровья пациентов.Специалисты покаялись, что получили новые данные о побочных действиях препарата. "Вольтарен суппозитории ректальные" противопоказан пациентам, страдающим бронхиальной астмой, крапивницей и острым ринитом, утверждают фармацевты.Обезболивающее также может серьезно навредить беременным женщинам и людям, страдающим сердечными заболеваниями, передает . Такое предупреждение ранее отсутствовало в инструкции к препарату.Обеспокоенные производители надеются, что выявленные побочные эффекты теперь будут включены в реестр зарегистрированных в России лекарств. По словам юристов, швейцарская компания предала огласке информацию о вреде болеутоляющего, потому что этого требует закон.Специалисты добавили, что это избавит врачей, назначающих пациентам данный препарат, от возможных проблем и исков. "Бывают случаи, когда врач назначает препарат, ориентируясь на данные государственного реестра, а пациент – на инструкцию. И может оказаться, что врач, например, назначит "Вольтарен суппозитории ректальные" беременной женщине", – объяснили они.В свою очередь, глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева призывает россиян внимательно следить за своим самочувствием во время приема того или иного препарата. По ее словам, если возникают какие-то нежелательные реакции организма, обязательно нужно уведомлять врача или сотрудника аптеки, где было куплено лекарство. "Именно так устроена система мониторинга побочных эффектов", – подытожила Игнатьева.