ДТП с экскурсионным автобусом произошло на участке М8 «Холмогоры» «Москва – Ярославль» в Александровском районе 8 апреля около 2:40. По предварительной информации, автобус, направлявшийся в

ДТП с экскурсионным автобусом произошло на участке М8 «Холмогоры» «Москва – Ярославль» в Александровском районе 8 апреля около 2:40. По предварительной информации, автобус, направлявшийся в Кострому из Псковской области, съехал в кювет и перевернулся. Внутри находились 54 взрослых и один ребенок. За медпомощью обратились 35 пассажиров. Госпитализировали 16 человек: 15 находятся в состоянии средней тяжести,