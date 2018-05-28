В японском регионе Кюсю начал продаваться алкогольный напиток, произведенный компанией Coca-Cola. На столь смелый эксперимент фирма, выпускающая прохладительные напитки, решилась впервые за 125 лет. Представители Coca-Cola не планируют продавать спиртосодержащий коктейль за пределами Страны восходящего солнца.

В японском регионе Кюсю начал продаваться алкогольный напиток, произведенный компанией Coca-Cola. На столь смелый эксперимент фирма, выпускающая прохладительные напитки, решилась впервые за 125 лет. Представители Coca-Cola не планируют продавать спиртосодержащий коктейль за пределами Страны восходящего солнца, сообщает Japan Times.Новый напиток от Coca-Cola со вкусом лимона и содержанием спирта 3, 5 и 7 процентов получил название Lemon-Do. Стоимость банки коктейля объемом 0,35 литра составляет чуть меньше 1,5 доллара.Представители корпорации сделали свою версию популярного в Японии низкоалкогольного напитка "чжухай". В нем содержится от 3 до 8 процентов алкоголя, у такого коктейля обычно вкус трав или йогурта.С 2013-го доля "чжухая" на японском рынке ежегодно растет на 5-25 процентов.Эксперты отмечают, что в последнее время у Coca-Cola начали падать продажи газировок. Это связано с тем, что люди в массовом порядке стали употреблять меньше напитков с высоким содержанием сахара. Из-за этого компания начала разрабатывать другие продукты, вроде чая и воды.