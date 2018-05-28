Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обратился в правительство с предложением присвоить Москве статус города-курорта.

Для развития столицы в этом направлении нужно использовать все законодательные рычаги, считает депутат. И один из таких рычагов – применение на практике законодательства о курортах.Оздоровительную специализацию города доказывает проведение матчей чемпионата мира – повод для рассмотрения заявки имеется, пояснил Дегтярев. Главной природной зоной отдыха, по его мнению, может стать Москва-река."Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем", - приводит слова депутата "Интерфакс".Разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура обеспечат туристам комфортные условия, добавил Дегтярев.Михаил Дегтярев возглавляет комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.