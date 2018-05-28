Заподозрившие покупателя в намеренной порче товара охранники расположенного на Новом Арбате супермаркета затащили его в подсобное помещение, избили и ограбили.

Заподозрившие покупателя в намеренной порче товара охранники расположенного на Новом Арбате супермаркета затащили его в подсобное помещение, избили и ограбили, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Рукоприкладство попало в объектив камеры наблюдения.Экзекуцию учинили трое контролеров торгового зала, работавшие в магазине вахтовым методом. Заподозрив одного из посетителей в том, что тот вскрыл упаковку, а надкусанный товар оставил на прилавке, сотрудники ЧОП затащили молодого человека на склад, где принялись оскорблять и избивать. Слов раскаяния они так и не услышали, а потому пустили в ход электрошокер и… продуктовую тележку — ей раздетый по пояс охранник нанес удар по голове несговорчивого покупателя.После показательного избиения, за которым наблюдали и другие сотрудники супермаркета, молодого человека заставили отдать все имеющиеся у него деньги и выставили вон. Но пострадавший отправился не домой, а в отделение полиции. Троих подозреваемых — приезжих в возрасте от 21 до 35 лет — задержали, всем им предъявлено обвинение по статье "Разбой". Суда они будут дожидаться в следственном изоляторе.