В Кремле считают, что решение Польши о размещении у себя военных баз – это суверенное дело этой страны. Однако приближение инфраструктуры НАТО к границам России не будет способствовать стабильности на континенте и повлечет за собой контрдействия с российской стороны.

В Кремле считают, что решение Польши о размещении у себя военных баз – это суверенное дело этой страны. Однако приближение инфраструктуры НАТО к границам России не будет способствовать стабильности на континенте и повлечет за собой контрдействия с российской стороны."Когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, наоборот, эти действия неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее СМИ со ссылкой на документы министерства обороны Польши сообщили, что Польша готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США.