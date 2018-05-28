Российская теннисистка Мария Шарапова должна была 28 мая встречаться в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции с голландкой Ришел Хогенкамп. Однако вечерний матч между этими соперницами оказался перенесен на 29 мая из-за плохих погодных условий.

Российская теннисистка Мария Шарапова должна была 28 мая встречаться в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции с голландкой Ришел Хогенкамп. Однако вечерний матч между этими соперницами оказался перенесен на 29 мая из-за плохих погодных условий.Дождь внес коррективы в расписание турнира. Марии Шараповой, посеянной на Roland Garros под 28-м номером, теперь остается надеяться на улучшение погоды, чтобы все-таки начать свое выступление в Париже.Напомним, что российская теннисистка является двукратной победительницей Roland Garros в 2012 и 2014 годах.