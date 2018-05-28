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<a href="http://33live.ru/novosti/28-05-2018-okolo-600-000-dizelnyx-mersedesov-okazalis-pod-ugrozoj-otzyva.html" target="_blank">Около 600 000 дизельных Мерседесов оказались под угрозой отзыва</a> - Немецкий концерн Daimler подозревают в манипуляциях с выхлопами дизельных автомобилей. Возможно, производителю придется отозвать более полумиллиона экземпляров С-Класса и Гелендвагенов, чтобы привести их показатели к соответствию экологическим нормативам.