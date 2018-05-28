После ухода с поста главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Айсен Николаев, который шесть лет занимал пост мэра Якутска.

После ухода с поста главы Якутии Егора Борисова временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Айсен Николаев, который шесть лет занимал пост мэра Якутска.Егор Борисов подал в отставку по собственному желанию. Он считает, что республике нужен новый руководитель. Президент России принял его досрочную отставку."Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.Айсен Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде. Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Академию народного хозяйства при правительстве России по специальности "Финансовый менеджмент". До избрания мэром Якутска два раза избирался в республиканский парламент. С 2004 года являлся министром финансов Якутии, был руководителем администрации главы региона, зампредом правительства. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.В истории Якутии это уже второй руководитель с фамилией Николаев. С 1991 по 2002 годы республику возглавлял Михаил Николаев.