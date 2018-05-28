Тениссистка из России Мария Шарапова снялась в сериале. Поклонники узнали об этом из соцсетей спортсменки.

Тениссистка из России Мария Шарапова снялась в сериале.Поклонники узнали об этом из соцсетей спортсменки.В своем Instagram Мария опубликовала фото, на котором рядомс ней запечатлены британский актер Дэмиэн Льюис и американский артист Джон Малкович.Знаменитости сидят на раскладных стульях. Судя по довольным лицам, им очень нравитсяпроводить время друг с другом.Отметим, что Мария выглядит очень свежо и естественно, чтопосле слухов о серьезных проблемах Шараповой со здоровьем не может не радовать.Теннисистка облачилась в ультракороткое платье и олимпийку от известного брендаспортивной одежды, показав миру длинные атлетичные ноги. Рядом, на полу, лежит теннисная ракетка, видимо, Мария показывала "класс" коллегам по съемочной площадке.Шарапова написала под фото, что скоро появится в одном изсезонов драматического сериала "Миллиарды", который создан по заказутелеканалом Showtime. "На Showtimeя стала приглашенным гостем в сериале "Миллиарды" вместе с Дэмиэном Льюисом иДжоном Малковичем. Не уверена, все ли у меня получилось, но это былзамечательный опыт. Пять часов утра – не такое плохое время, когда ты сидишьрядом с двумя талантливыми актерами", – отметила теннисистка в своеммикроблоге.Добавим, что в ближайшеевремя Шарапова сыграет свой первый матч на Открытом чемпионате Франции. Еесоперницей будет спортсменка из Голландии Рихел Хогенкамп.Сама Шарапова недавнозаявила журналистам, что находится не в лучшей форме. Она посетовала на старыетравмы, которые по сей день дают о себе знать. "Я работаю над возвращениемв форму, но это требует времени. Такой долгий перерыв в моем возрасте плюсразличные неприятные события не позволяют мне добиться тех результатов, которыхя достигла бы без перерыва", – рассказала она CNN.Напомним, что в 2016году Марию Шарапову дисквалифицировали на год в связи с допинговым скандалом.На корт спортсменка вернулась в апреле прошлого года.