Поклонники группы Ленинград опасаются за здоровье своего
кумира Сергея Шнурова. Певец пугает их депрессивными постами в
микроблоге.
Поклонники группы "Ленинград" опасаются за здоровье своего
кумира Сергея Шнурова. Певец пугает их депрессивными постами в
микроблоге.
В своем Instagram Сергей опубликовал текст новой пени "Думаю",
который заставил поклонников насторожиться. "А люди кричат, / Слезы текут
ручьями, / Из глаз девчат, / Но я по тебе скучаю. / Думаю... о тебе думаю. / И
никуда не деть думу мою", – написал припев Шнуров.
Фанаты Сергея решили, что композиция
посвящена скорому разводу Шнурова с танцовщицей Матильдой. Многие отметили – это не первый душещипательный пост певца, также, по мнению пользователей Сети, Сергей очень похудел, осунулся и выглядит нездоровым.
"А мне вот
интересно когда Сергей успел так похудеть??? (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Все пройдет...Надо только
подождать и потерпеть", "Из серии : что имеем – не храним, потерявши -
плачем...так может назад?", "Ну че, раз больно, значит живой", "Вот
пробило то... Наверное мириться собрался", "Ты, главное, не пей Серега,
не то чтобы совсем – не пей помногу. Проходит все , пройдет и это , а как
закончится здесь нет ответа", – писали в комментариях почитатели.
Поговаривают, что супруги уже разъехались. На праздновании дня рождения Сергея в апреле 2018 года танцовщица не появилась. Женщина укатила с подругами гулять
по каньонам США. Мотя, как ласково звал ее артист, ограничилась лишь
трогательным поздравлением в своем микробоге. Отметим, что Матильда перестала публиковать фото с мужем еще два месяца назад.
Примирить пару надеется телеведущая Ксения Собчак. Во время
недавнего выступления "Ленинграда" она вылезла на сцену и публично попросила
музыканта сойтись с женой. Певец поспешил
перевести неуместную просьбу в шутку, сообщает сайт "".
Новость о разводе Шнура с супругой Матильдой вот уже
несколько дней в топе обсуждаемых. Доподлинно неизвестно, что стало причиной
расставания знаменитости с женой.