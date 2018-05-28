Поклонники группы Ленинград опасаются за здоровье своего кумира Сергея Шнурова. Певец пугает их депрессивными постами в микроблоге.

Поклонники группы "Ленинград" опасаются за здоровье своегокумира Сергея Шнурова. Певец пугает их депрессивными постами вмикроблоге.В своем Instagram Сергей опубликовал текст новой пени "Думаю",который заставил поклонников насторожиться. "А люди кричат, / Слезы текутручьями, / Из глаз девчат, / Но я по тебе скучаю. / Думаю... о тебе думаю. / Иникуда не деть думу мою", – написал припев Шнуров.Фанаты Сергея решили, что композицияпосвящена скорому разводу Шнурова с танцовщицей Матильдой. Многие отметили – это не первый душещипательный пост певца, также, по мнению пользователей Сети, Сергей очень похудел, осунулся и выглядит нездоровым."А мне вотинтересно когда Сергей успел так похудеть??? (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Все пройдет...Надо толькоподождать и потерпеть", "Из серии : что имеем – не храним, потерявши -плачем...так может назад?", "Ну че, раз больно, значит живой", "Вотпробило то... Наверное мириться собрался", "Ты, главное, не пей Серега,не то чтобы совсем – не пей помногу. Проходит все , пройдет и это , а какзакончится здесь нет ответа", – писали в комментариях почитатели.Поговаривают, что супруги уже разъехались. На праздновании дня рождения Сергея в апреле 2018 года танцовщица не появилась. Женщина укатила с подругами гулятьпо каньонам США. Мотя, как ласково звал ее артист, ограничилась лишьтрогательным поздравлением в своем микробоге. Отметим, что Матильда перестала публиковать фото с мужем еще два месяца назад.Примирить пару надеется телеведущая Ксения Собчак. Во времянедавнего выступления "Ленинграда" она вылезла на сцену и публично попросиламузыканта сойтись с женой. Певец поспешилперевести неуместную просьбу в шутку, сообщает сайт "".Новость о разводе Шнура с супругой Матильдой вот уженесколько дней в топе обсуждаемых. Доподлинно неизвестно, что стало причинойрасставания знаменитости с женой.