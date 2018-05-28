В Прямом эфире бурные споры вызвала история 30-летней сельской учительницы из Тверской области Екатерины Елисеевой. После того, как она родила ребенка от восьмиклассника, из школы ее уволили, а родители не верят, что отец малыша - их сын. О сексуальных уроках у Кати на хате - в Прямом эфире.

Скандал в одном из сел Тверской области докатился до федерального телеканала. В "Прямом эфире" бурные споры вызвала история 30-летней сельской учительницы Екатерины Елисеевой. После того, как она родила ребенка от восьмиклассника Артема Третьякова, из школы ее уволили.Однако женщина утверждает, что с юношей у них был страстный роман, они действительно любили друг друга, а на момент их первых сексуальных контактов "второгоднику" Артему уже было 16. То есть на тот момент парень уже достиг возраста согласия.Кроме того, Екатерина утверждает, что спасала парня, который был угрюм и нелюдим, в семье ему внимания не уделяли, а она его таким образом социализировала.Родители парня, которые узнали об этом последними, возмущены ситуацией. Они утверждают, что "у Кати на хате" появлялись и другие мальчики-школьники, так что ребенок может быть и не от их сына.Кроме того, по мнению некоторых гостей студии, учительнице, у которой уже есть двое малолетних детей, на самом деле нужен был не столько Артем и ребенок, сколько материнский капитал.Другие же верят в то, что настоящая любовь может быть и между людьми с такой большой разницей в возрасте. Главное, чтобы у ребенка были любящие и заботливые родители.Сам Артем сейчас работает в Москве, из жизни Екатерины он исчез. Но бывшая учительница не оставляет надежды вернуть любимого и готова провести тест ДНК, чтобы доказать его отцовство.Где сошлись учительница и школьник, как проходили "уроки сексуального воспитания", что думают об этой истории жители села, мать Екатерины и сам молодой отец, и что показал тест ДНК?Подробности этой скандальной истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".