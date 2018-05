Генные мутации, вызванные употреблением алкоголя, разрушают сердечную мышцу и приводят к внезапной смерти. Механизм действия спиртного изучили британские ученые.

Генные мутации, вызванные употреблением алкоголя, разрушаютсердечную мышцу и приводят к внезапной смерти. Механизм действия спиртногоизучили британские ученые.Семь бутылок вина в неделю в течение пяти лет подпишутпациенту смертный приговор. Неутешительные для любителей спиртного данныеопубликовали специалисты Имперского колледжа Лондона, Королевской больницыБромтона и Лондонского института медицинских наук.Алкоголь вызывает мутации в гене, кодирующем белок титин.Это самый большой из известных белков, он состоит из более чем 38 тысячаминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышцсердца. Изменения в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию – сердечноезаболевание, при котором увеличивается объем полостей сердца. Итог – развитиесердечной недостаточности и внезапная смерть.Медики опросили более 700 пациентов, у которых былодиагностировано такое заболевание. Выясняли, сколько ониупотребляли спиртного. Оказалось,что функции сердца нарушались даже при небольшом превышении рекомендуемогоколичества – это 140 миллилитров чистого этанола в неделю.Эксперты также проанализировали состояние 141 пациента салкогольной кардиомиопатией. Заболевание может развиться при употреблении семибутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Дефектный ген титина былвыявлен у 13,5% пациентов – доля оказалась намного выше, чем у всего населенияв целом, передает телеканал "360" со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.Ранее сообщалось, что в России участились случаи инфаркта умолодых людей. По мнению медиков, причина в употреблении алкоголя. В связи сэтим Минздрав выступил с инициативой повышения возраста, при котором человекначинает считаться совершеннолетним – не с 18 лет, а с 21 года.