Генные мутации, вызванные употреблением алкоголя, разрушают
сердечную мышцу и приводят к внезапной смерти. Механизм действия спиртного
изучили британские ученые.
Генные мутации, вызванные употреблением алкоголя, разрушают
сердечную мышцу и приводят к внезапной смерти. Механизм действия спиртного
изучили британские ученые.
Семь бутылок вина в неделю в течение пяти лет подпишут
пациенту смертный приговор. Неутешительные для любителей спиртного данные
опубликовали специалисты Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы
Бромтона и Лондонского института медицинских наук.
Алкоголь вызывает мутации в гене, кодирующем белок титин.
Это самый большой из известных белков, он состоит из более чем 38 тысяч
аминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышц
сердца. Изменения в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию – сердечное
заболевание, при котором увеличивается объем полостей сердца. Итог – развитие
сердечной недостаточности и внезапная смерть.
Медики опросили более 700 пациентов, у которых было
диагностировано такое заболевание. Выясняли, сколько ониупотребляли спиртного. Оказалось,
что функции сердца нарушались даже при небольшом превышении рекомендуемого
количества – это 140 миллилитров чистого этанола в неделю.
Эксперты также проанализировали состояние 141 пациента с
алкогольной кардиомиопатией. Заболевание может развиться при употреблении семи
бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Дефектный ген титина был
выявлен у 13,5% пациентов – доля оказалась намного выше, чем у всего населения
в целом, передает телеканал "360" со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи инфаркта у
молодых людей. По мнению медиков, причина в употреблении алкоголя. В связи с
этим Минздрав выступил с инициативой повышения возраста, при котором человек
начинает считаться совершеннолетним – не с 18 лет, а с 21 года.