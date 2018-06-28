Художник без рук – как футболист без ног. Самый известный живописец России Никас Сафронов понял справедливость этой пословицы на свое опыте. Сегодня ему все сложнее держать в руках кисть.

Художник без рук – как футболист без ног. Самый известный живописец России Никас Сафронов понял справедливость этой пословицы на свое опыте. Сегодня ему все сложнее держать в руках кисть.В мае прошлого года Никас Сафронов порезал указательный палец правой, рабочей руки, о консервную банку. Рану долго лечили врачи, но все равно в новогоднюю ночь художник в тяжелом состоянии оказался на больничной койке, где провел два месяца. Ему были сделаны две операции, после каждой из них он по несколько дней находился в реанимации, где доктора спасали не только знаменитую руку, но и жизнь самого художника. Ему грози летальный исход!Знаменитый художник опасается, что его эпопея с больным пальцем на правой руке, который он не может вылечить уже второй год, возможно, связана с порчей. И хотя эта рана принесла Сафронову большие деньги (страховые компании выплатил ему 15 миллионов рублей), он готов отдать все эти деньги, лишь бы не встречаться больше с врачами."Недавно знающие люди сказали мне, что все мои проблемы с рукой – последствия сглаза, – признается Никас. – И я, кстати, не исключаю этого. Сегодня мир озлобленный, даже вокруг обычного человека много завистливых людей, а что уж говорить о тех, кто знаменит, кто состоялся как личность – негатива рядом с такими людьми в разы больше. Так что от сглаза никто не застрахован.А я, как и множество творческих людей, очень открыт для всех – возможно, именно из-за этого легко поддался на колдовство какого-то недоброго завистливого человека. Вообще это очень странно – казалось бы: простой бытовой порез, а я второй год не могу залечить рану."Сейчас, слава богу, рана медленно, но заживает – мне ее не стали зашивать, потому что вторая операция была очень серьезной, уже на кости. Теперь я через день езжу на перевязки", – цитирует Сафронова портал