Знаменитая в Саудовской Аравии телеведущая Ширин
аль‐Рифаи жестоко поплатилась за легкое платье в кадре. В отношении нее начали
расследование.
Знаменитая в Саудовской Аравии телеведущая Ширин
аль‐Рифаи жестоко поплатилась за легкое платье в кадре. В отношении нее начали
расследование.
Недовольство местных жителей стал репортаж, где аль-Рифаи
рассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин. Ведущая и сама
садится за руль. При этом зрители посчитали, что журналистка очень вызывающе
одета: видны брюки и топ, а платок не прикрывает линию волос.
В отношении женщины было инициировано расследование.
Аль-Рифаи решила бежать из страны. Куда именно направилась ведущая, неизвестно, передает телеканал .