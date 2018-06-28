Знаменитая в Саудовской Аравии телеведущая Ширин аль‐Рифаи жестоко поплатилась за легкое платье в кадре. В отношении нее начали расследование.

Знаменитая в Саудовской Аравии телеведущая Шириналь‐Рифаи жестоко поплатилась за легкое платье в кадре. В отношении нее началирасследование.Недовольство местных жителей стал репортаж, где аль-Рифаирассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин. Ведущая и самасадится за руль. При этом зрители посчитали, что журналистка очень вызывающеодета: видны брюки и топ, а платок не прикрывает линию волос.Такой наряд в некоторых консервативных странах Ближнего и Среднего Востока считается слишком откровенным: съемку некоторые пользователи сочли практически интимной. В отношении женщины было инициировано расследование.Аль-Рифаи решила бежать из страны. Куда именно направилась ведущая, неизвестно, передает телеканал .