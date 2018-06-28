Дана Борисова еще в январе приняла участие в шоу Кто хочет стать миллионером. Ведущая выиграла полтора миллиона, однако до сих пор так и не получила деньги.

Дана Борисова еще в январе приняла участие в шоу "Кто хочет стать миллионером". Ведущая выиграла полтора миллиона, однако до сих пор так и не получила деньги.Тогда партнером Даны Борисовой был Александр Гудков. "Сашу "Гудка" я видела только в рекламе кефира для похудения. На тот момент, когда снималась в программе, была не слишком знакома с его творчеством. Оказалось, он очень смешной и позитивный человек. Передача получилась интересная и захватывающая. "Гудок" – классный персонаж, да и я та еще штучка", – отметила Борисова.Съемки прошли в январе, выигрыш даны и Александра составил полтора миллиона рублей. Однако до сих пор телеведущей и ее партнеру денег не дали. "Скажу честно: я была на диких нервах. Снималась программа, в которой мы дошли до трех миллионов и отвечали на самый крайний вопрос, в январе. А в эфир ее все не пускали. Мы думали, что так долго не показывали из-за того, что нам не хотели платить эту огромную сумму", – пожаловалась телеблондинка.По словам Даны, после того, как передача выходит в эфир, в течение месяца выдается выигрыш. К счастью, Борисова увидела шоу со своим участием по телевизору. Теперь она надеется получить деньги, которые намерена потратить на обустройство нового жилища. А еще дана не забывает следить за собой.На днях Борисова занялась омоложением шеи. "Она что-то выдает мой возраст: стала морщиниться и подвисать. Скоро пойду на процедуру – типа массажа, но только ультразвуком. Результат будет виден через три дня, когда о­тек спадет", – цитирует Дану Борисову .Напомним, что 13 июня телеведущей исполнилось 42 года. именинница отметила день рождения в столичном ресторане, куда пригласила самых близких, в том числе и дочь Полину, которую воспитывает отец, бизнесмен Максим Аксенов.