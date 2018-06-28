Генеральный директор ПАО Аэрофлот Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского за заслуги в развитии воздушного транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского за заслуги в развитии воздушного транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил лично президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля.Орден Александра Невского стал четвертой высшей государственной наградой Савельева. Ранее он уже был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.После прихода в авиакомпанию в 2009 году современной управленческой команды во главе с Виталием Савельевым "Аэрофлот" занял в России первое место по перевозкам как на международных, так и на внутренних воздушных линиях. В 2018 году компания отметила свое 95-летие в качестве самого мощного авиационного холдинга страны, который входит в топ-20 авиационных групп мира по пассажиропотоку.Произошло и полное технологическое обновление авиакомпании. "Аэрофлот" удерживает 4-е место по цифровизации среди авиакомпаний мира в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co., в том числе является крупнейшим онлайн-продавцом в России. Авиакомпания эксплуатирует современный парк воздушных судов, который является самым молодым среди крупнейших глобальных авиакомпаний с активным флотом более 100 машин."Аэрофлот" имеет стратегическое значение как крупнейший доводчик и потребитель инновационной продукции российского авиастроения. Он выполняет контракт на приобретение 50 самолетов Sukhoi Superjet 100, из которых уже 44 введены в эксплуатацию. Кроме того, годовое общее собрание акционеров ПАО "Аэрофлот" одобрило сделку операционной аренды 50 новейших отечественных лайнеров МС-21-300, поставки которых должны начаться в 2020 году.Согласно исследованию независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance, "Аэрофлот" два года подряд остается самым сильным авиационным брендом мира. За качество сервиса авиакомпании присвоен высокий рейтинг "четыре звезды" от британского агентства Skytrax — ведущего в мире оценщика уровня услуг на авиатранспорте. "Аэрофлот" также удостоен высшего рейтинга "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX.Компания вносит крупный вклад в социально-экономическое развитие России. Годовое общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов по результатам 2017 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли ПАО "Аэрофлот" по РСБУ. При этом наибольшая часть выплат пойдет государству — главному акционеру компании.Стратегическая цель "Аэрофлота" — усиление транспортной связанности российских регионов и повышение мобильности россиян. На это, в том числе, нацелена программа "плоских тарифов", которые обеспечивают доступность перелетов между европейским центром России и городами Дальнего Востока, а также Симферополем и Калининградом.В соответствии со Стратегией развития до 2025 года группа "Аэрофлот" должна войти в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков по пассажиропотоку и выручке. Ряд рубежных показателей Стратегии-2025 достигнут досрочно, поэтому в настоящее время идет пересмотр планов в сторону повышения. В ближайшей перспективе планируется обновление стратегии. Один из ее существенных элементов — построение региональных хабов в городах на территории России. Эта цель полностью соответствует задачам активного развития межрегиональных авиаперевозок, которые ставит перед гражданской авиацией президент РФ.