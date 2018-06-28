УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кудря Любови Павловны 1944 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кудря Любови Павловны, 1944 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 27 июня 2018 г. ушла из дома в поселке Киевский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По словам родственников, женщина страдает потерей памяти.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.Была одета: свитер желтого цвета, летнее розовое платье, панама бело-синяя, тапки резиновые.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79