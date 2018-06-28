В Карелии задержали главу местного отделения Мемориала историка Юрия Дмитриева.

В Карелии задержали главу местного отделения "Мемориала" историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщила "Новая газета", ссылаясь на его дочь Екатерину Клодт. Как она рассказала, Юрий Дмитриев с подругой ездили на кладбище в Вилгку, чтобы навестить могилы знакомых, а потом отправились в Свирский монастырь. В Олонце сотрудники ДПС их остановили, заявив, что есть ориентировка, что следователь Максим Завацкий завел уголовное дело на Дмитриева и что надо проехать в изолятор временного содержания.Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Дмитриев задержан за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска.На сайте телеканала НТВ появилась информация, что у Юрия Дмитриева был с собой чемодан с вещами. Также в публикации сообщается, что он сдал свою собаку в приют и якобы собирался уехать в Польшу. Екатерина Клодт отметила, что в чемодане были чистые вещи, чтобы можно было переодеться после работы на кладбище. Собака, по словам Екатерины, находится дома.В середине июня Верховный суд Карелии отменил приговор, который был вынесен в отношении Юрия Дмитриева – в апреле Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям "Развратные действия" и "Изготовление и распространение детской порнографии". В то же время судья признал Дмитриева виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. Юрий Дмитриев был отпущен под подписку о невыезде.