Потерпевший скончался через две недели после драки

Потерпевший скончался через две недели после дракиВКоврове в июле прошлого года 37-летний мужчина зашёл в гости к другу детства.Они оба выпивали, когда в доме появилась их общая знакомая. Хозяин оскорбил её, а его друг вступился за женщину. Подсудимый начал бить приятеля,а потом ударил его об трактор, стоящий во дворе.Потерпевший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. 23 июля 2017 года от полученных повреждений скончался в больнице.Обвиняемый получил 10 лет исправительной колонии строгого режима.