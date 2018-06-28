Потерпевший скончался через две недели после драки
Потерпевший скончался через две недели после драки
ВКоврове в июле прошлого года 37-летний мужчина зашёл в гости к другу детства.
Они оба выпивали, когда в доме появилась их общая знакомая. Хозяин оскорбил её, а его друг вступился за женщину. Подсудимый начал бить приятеля,а потом ударил его об трактор, стоящий во дворе.
Потерпевший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. 23 июля 2017 года от полученных повреждений скончался в больнице.
Обвиняемый получил 10 лет исправительной колонии строгого режима.