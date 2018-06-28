Виновником стал пьяный водитель

Виновником стал пьяный водительВо Владимире вечером 27 июня на Суздальском проспекте произошло столкновение четырех транспортных средств. Виновником аварии стал пьяный водитель.Он собрал гармошку из трех автомобилей за собой. От удара одна из машин загорелась, но огонь быстро потушили прохожие.По словам очевидцев, сделавших фото, вскоре на место столкновения прибыла супруга пьяного водителя, чтобы отвлечь людей. Её муж пытался скрыться, но ему не удалось сбежать. Другие водители догнали его и пригрозили запереть в багажнике, если подобные попытки еще повторятся.В аварии пострадавших нет.