Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Татьяна Мусульбес перенесла операцию по уменьшению груди. После процедуры девушку, лежащую на хирургическом столе, сняли на видео и выложили в Сеть.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес перенесла операцию по уменьшению груди. После процедуры девушку, лежащую на хирургическом столе, сняли на видео и выложили в Сеть.Теперь любой интернет-пользователь может оценить грудь Татьяны Мусульбес – какой она была до операции и после. Бюст девушки уменьшили на два с половиной размера. "Убрать больше было нельзя", – цитирует пластического хирурга Dom2Life. Дело в том, что медику необходимо было оставить достаточно железистой ткани для возможности вскармливания будущего ребенка Мусульбес.Зрители с крепкими нервами оценили видеозаписи. Пользователи высказали неоднозначное мнение. "фуууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Грудь до хуже чем после", "Ну и жуть(", "Да норм сиси)", "а почему нет припухлости? бабу подменили?", "Полюбому вставили импланты", "Зачем такое показывать???", "Чего не сделаешь ради пиара..." – высказались комментаторы.Отметим, что девушку снимали с ее разрешения. Говорят, хирургическое вмешательство обошлось Мусульбес в 300-400 тысяч рублей. Татьяна давно мечтала уменьшить грудь, поскольку слишком большой бюст доставлял девушке дискомфорт. "Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая", – жаловалась длинноволосая красотка.Ранее Татьяна Мусульбес делала отопластику, потому что комплексовала из-за формы ушей. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" признавалась, что из-за этого даже была вынуждена носить распущенные волосы.