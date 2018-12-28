Глава Tesla Илон Маск пообещал, что к следующему году заправки для электромобилей Supercharger появятся во всех странах Европы. Да. Присутствие Supercharger в Европе дойдет до 100% к следующему году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции, — написал он в твиттере.

Глава Tesla Илон Маск пообещал, что к следующему году заправки для электромобилей Supercharger появятся во всех странах Европы. "Да. Присутствие Supercharger в Европе дойдет до 100% к следующему году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", — написал он в твиттере.В странах Африки электрозаправки, на которых можно зарядить электрокар Tesla до 80% примерно за 40 минут, начнут размещать в 2020-м, добавил Маск, отвечая на вопросы подписчиков. Судя по карте на сайте производителя, в России будет установлено пять зарядных станций, в Прибалтике — четыре, на Украине — две, но ни одной в Белоруссии.Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ— Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.Слова Маска не противоречат его предыдущим обещаниям. В ноябре предприниматель заявлял, что число Supercharger удвоится к концу 2019 года, и это сделает их доступными "95–100% населения на всех активных рынках".∎Илон Маск заплатит $40 миллионов и уйдет с поста главы совета директоров Tesla читайте такжеОднако в Tesla сдерживают обещания не всегда. Первоначально компания намеревалась ввести в эксплуатацию 18 тысяч зарядных точек до конца 2018-го, но на сегодняшний день имеет 11 853 действующие Supercharger на 1426 заправках в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.