Financial Times: Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с Россией - Польше придется согласовывать проект строительства газопровода Baltic Pipe c Газпромом в связи с тем, что он пересекается с Северным потоком - 2. Об этом сообщило британское издание Financial Times.