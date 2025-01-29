Самая первая обсуждаемая тема — так называемая «эпидемия недостроев» в регионе. Напомним, что областные власти с таким выражением не согласны. Областной прокурор Иван Грибов рассказал, что

Самая первая обсуждаемая тема — так называемая «эпидемия недостроев» в регионе. Напомним, что областные власти с таким выражением не согласны. Областной прокурор Иван Грибов рассказал, что с одной стороны, большая часть строящихся в прошлом году объектов готова. Но вот по 16 объектам, строительство которых велось по нацпроектам, были сорваны сроки сдачи. Иван Грибов, прокурор Владимирской