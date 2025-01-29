В вагоне поезда «Владивосток – Москва» ехали два пьяных нижегородца – 50 и 33 лет. Мужчины выпивали, шумели и вели себя неадекватно. Дебоширы мешали не только пассажирам, но и поездной

В вагоне поезда «Владивосток – Москва» ехали два пьяных нижегородца – 50 и 33 лет. Мужчины выпивали, шумели и вели себя неадекватно. Дебоширы мешали не только пассажирам, но и поездной бригаде. Начальник состава принял решение отказать нарушителям в проезде. Он вызвал транспортную полицию к владимирскому вокзалу. Во время остановки поезда пьяных мужчин вывели правоохранители. Из пресс-релиза Владимирского