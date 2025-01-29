Аферисты работают по стандартным схемам.

За последнюю неделю аферисты обманули 84 жителя Владимирской области, причинив ущерба на 26 миллионов рублей.Среди пострадавших - 42-летний мужчина из Александрова, который перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей под предлогом «декларирования денежных средств». 44-летний житель Гусь-Хрустального лишился почти 5 миллионов, поверив в обещания о «пассивном доходе на инвестициях». 41-летняя женщина из Мурома перевела 1 миллион 230 тысяч рублей, будучи обманутой схемой «перевод денег на безопасный счет».Напомним, ранее мы писали, что.