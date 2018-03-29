28 марта генерал-майор полиции Василий Кукушкин выступил перед депутатами Законодательного Собрания с докладом об итогах деятельности служб и подразделений органов внутренних дел за 2017 год.

28 марта в администрации Владимирской области состоялось заседание депутатов Законодательного Собрания, на котором с ежегодным докладом о результатах деятельности за 2017 год выступил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.В начале своего выступления руководитель регионального Управления МВД поблагодарил депутатов Законодательного Собрания и администрацию Владимирской области за понимание задач, стоящих перед органами внутренних дел, оказываемую поддержку и помощь в решении вопросов по организации охраны общественного порядка и общественной безопасности.В своем докладе Василий Петрович проинформировал депутатов, что в 2017 году УМВД России по Владимирской области в целом обеспечен контроль над криминальной ситуацией в регионе. Не допущено роста преступности, масштабных проявлений экстремизма, групповых и массовых беспорядков. Отдельно отмечена организация надлежащей охраны общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения более трех тысяч общественно-массовых мероприятий, проведенных на территории региона с участием почти двух миллионов жителей и гостей нашей области.Также в ходе выступления начальником УМВД были проанализированы результаты по приоритетным направлениям деятельности: в сфере противодействия организованной преступности, пресечении незаконного оборота наркотических средств, незаконной игорной деятельности, пресечении преступлений экономической направленности, а также пресечения преступлений в сфере миграционного законодательства.Среди важных результатов правоохранительной деятельности в 2017 году отмечено снижение общего числа преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.Особенный акцент в обращении к депутатам Законодательного Собрания Василий Петрович сделал на необходимости активизации деятельности и объединении усилий по увеличению количества и ускоренному внедрению технических систем видеофиксации для предупреждения дорожно-транспортных происшествий.Заканчивая выступление, генерал-майор полиции Василий Кукушкин ответил на вопросы присутствующих, и доложил, что личный состав УМВД России по Владимирской области готов и способен профессионально выполнить все задачи по противодействию преступности и обеспечению охраны общественного порядка на территории региона.