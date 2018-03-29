Иван Охлобыстин дал откровенное интервью Борису Корчевникову в его шоу Судьба человека на канале Россия. Актер, священнослужитель рассказал о личной жизни, о серьезной болезни жены и потере шестого ребенка.

Иван Охлобыстин дал откровенное интервью Борису Корчевникову в его шоу "Судьба человека" на канале "Россия". Актер, священнослужитель рассказал о личной жизни, о серьезной болезни жены и потере шестого ребенка.Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова познакомились случайно. "Я увидел ее случайно в Доме кино, узнал, она уже снялась в фильме "Авария – дочь мента". Я тогда прошел мимо и сказал: "Ты будешь моей", – рассказал Охлобыстин. Однако их следующая встреча произошла лишь спустя пять лет. С тех пор они не расставались. И месяца не прошло, как они решили пожениться и обвенчаться.Оксана подарила Ивану шестерых детей – у них двое сыновей и четверо дочерей. Охлобыстин признался, что когда на свет появился третий ребенок – дочь Варвара – они были абсолютно измотаны. "Мы тогда были как собаки уставшие, Варе было около трех месяцев. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия – Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли", – признался Охлобыстин.С четвертым ребенком – сыном Василием – тоже все было непросто. Оксане пришлось рожать в Ташкенте, куда Ивана отправили служить. "Когда я пришел к Оксане и сказал, что нам надо ехать в Среднюю Азию, где я стану священником, у нее только один вопрос был: где взять большой чемодан", – сообщил актер. В роддоме Оксану заразили гепатитом. "Она должна была недолго жить-то после этого. Но вылечили", – сказал Охлобыстин. Он рассказал, что они пробыли семь месяцев в Ташкенте, после вернулись в Москву. Именно в столице Оксану и спасли.Охлобыстин признался, что они с женой потеряли их шестого ребенка. Малыш перестал развиваться. "Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны – она очень переживала", – поведал артист. К счастью, в 2006 году жена подарила Ивану сына Савву.