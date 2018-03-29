Клиент написал заявление на получение кредита в размере 2 млн рублей. Установлено, что мужчина представил в банк поддельные трудовую книжку и справку о доходах...

Оперативники ОМВД России по Пресненскому району задержали 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В отдел полиции поступило сообщение от сотрудника одного из финансово-кредитных учреждений. Он рассказал, что в их офис на Красной Пресне обратился мужчина. Клиент предъявил документы, на основании которых написал заявление на получение кредита в размере 2 млн рублей.При проверке представленных документов у сотрудника банка возникли сомнения в их подлинности, и мужчине было отказано в выдаче кредита.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Им оказался 30-летний приезжий. Установлено, что мужчина представил в банк поддельные трудовую книжку и справку о доходах.Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61