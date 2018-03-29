Поведение сотрудников сгоревшего торгового центра Зимняя вишня назвали позорищем. Такую оценку действиям охранников дал в комментарии для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Поведениесотрудников сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" назвали "позорищем". Такуюоценку действиям охранников дал в комментарии для Dni.Ru членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Как рассказали в МЧС,пожарные приехали через четыре минуты после вызова. Однако, какранее рассказал один из руководителей противопожарной службы Кемеровскойобласти Андрей Бурсин, на момент их прибытия на место чрезвычайногопроисшествия, ни охранников, ни представителей администрации ТЦ, не было."Удивительную охрана проявила прыть. Четыреминуты! Серьезно? Вместо того, чтобы спасать людей, они просто сбежали, сверкаяпятками. И ведь, наверное, понимали, что потом их накажут за безалаберность ихалатность, но своя рубашка ближе к телу. Какие там дети, какие там кинотеатры.Позорище. Наказание их настигнет по заслугам", – распял за трусостьсотрудников ТЦ Вадим Манукян. И он не один уверен, что их поведение возмутительнодля понимания.Справедливости ради отмети, что не все охранниики и сотрудники ТЦ вели себя недостойно. Были и те, кто рисковал своими жизнями, спасая людей на пожаре.Как сообщает со ссылкой на сайт МСЧ России, представителиобъекта (в данном случае "Зимней вишни" – прим. ред.) обязаны встретитьогнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и гдеконкретно они могут быть. Примечательно, что все эвакуационные выходы вторговом центре в начале пожара были закрыты.Напомним, сильныйпожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеровопроизошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Возбуждено уголовное делопо трем статьям.